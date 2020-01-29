ПАСЕ подтвердила выполнение Россией рекомендаций после возвращения

Страсбург, 29 января. Россия выполняет рекомендации после возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы. К такому выводу пришел мониторинговый комитет ПАСЕ.

Данные о позитивной динамике были зафиксированы в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации. Согласно документу, за последние полгода Россия выполнила некоторые рекомендации, включенные в резолюцию о возвращении делегации РФ в ПАСЕ.

В частности, в резолюции упоминается обмен заключенными между Россией и Украиной (а именно передача Киеву 24 моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. — Прим. ФАН). Особо отмечается возвращение одного человек, которого разыскивали в связи со крушением рейса MH-17. Таким образом, как подчеркивается в документе, Россия продолжает «полностью и безоговорочно сотрудничать с совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по крушению пассажирского Boing над Донбассом.

Отдельным пунктом в резолюции указывается выполнение Россией всех финансовых обязательств перед Советом Европы — выплата всех положенных взносов в бюджет и по частичным соглашениям. Что касается невыплаченных процентов, то их обещают обсудить на заседании Комитета министров Совета Европы. Кроме того, в резолюции отмечается и некоторый прогресс в плане реализации Минских соглашений

Учитывая все эти факторы, ПАСЕ решила, что оспаривать полномочия делегации РФ невозможно и поставила их ратифицировать.

Напомним, накануне, 28 января, комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств поддержал на заседании доклад о полномочиях делегации России, в которых рекомендовано ратифицировать их в полном объеме. В тот же день вице-спикером ПАСЕ был избран зампредседателя Госдумы Петр Толстой. За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117. Три бюллетеня были признаны недействительными.