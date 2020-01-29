Роскомнадзор заблокировал сервис Protonmail из-за рассылки писем о «минировании»

Москва, 29 января. Роскомнадзор начал блокировать доступ к сервису Protonmail, чтобы остановить волну минирований.

В сообщении подчеркивается, что «почтовые террористы» продолжают массово рассылать письма о «минировании» со швейцарского сервиса Protonmail, именно поэтому было принято решение заблокировать его в России.

Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января начали ограничивать на территории РФ доступ к Protonmail.com, чтобы остановить волну «минирований».

В ФСБ РФ проинформировали, что с 24 января анонимные пользователи начали использовать этот почтовый сервис, через который были разосланы «сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырех субъектах России».

«В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», — подчеркивается в релизе спецслужбы.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России ранее сообщили, что неизвестные отправили тысячи писем о «минировании» с нидерландского сервиса Startmail. В настоящее время доступ к нему заблокирован.