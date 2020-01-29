Соколов назвал мобилизацию народа Ливии проявлением решимости в борьбе с внешней угрозой

Ливийская национальная армия (ЛНА) начала набор добровольцев на службу в ряды боевого подразделения ВМФ для противостояния турецкой интервенции в Ливию. Соответствующее объявление было размещено в Twitter-аккаунте одного из местных пользователей @ahmida_labidi. В интервью Федеральному агентству новостей эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов отметил, что ливийский народ готов дать отпор любой внешней агрессии, и таким образом показывает свою решимость.

Также в посте ливийца в социальной сети отмечается, что местом для записи добровольцев является морской порт Суса, расположенный на северо-востоке Ливии. Такая мобилизация ливийского населения говорит о его готовности бороться против агрессии Турции, активно сотрудничающей с бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

По словам эксперта, население Ливии попросту устало от беспредела, который устраивают террористы ПНС, оккупировавшие Триполи, но согласилось на мирное урегулирование путем переговоров. Однако вмешательство Турции может негативно сказаться на этих процессах, поэтому набор добровольцев в ВМФ ЛНА свидетельствует о готовности ливийцев отстаивать свои интересы, несмотря на очевидное военное превосходство Анкары.

«Прежде всего нужно понимать, что ливийский узел уже давно завязан. То, что Триполи стало рассадником боевиков и террористов, уже действительно надоело ливийскому народу, который решил этот узел разрубить. На сегодняшний день у Ливийской национальной армии есть очевидное преимущество, и она готова к силовому разрешению вопроса, если не будет внешнего вмешательства, но ее убедили пойти на политические переговоры. Что касается вот этой мобилизации ливийского населения, в средствах массовой информации уже очень много говорилось о воинственных племенах в Ливии. Это очень серьезные такие силы. Этот шаг (набор ЛНА добровольцев. — Прим. ФАН) показывает всем внешним силам, что вмешательство извне не будет легкой прогулкой, это будет серьезное столкновение. То есть ливийцы демонстрируют свою решимость отстаивать собственные интересы», — объяснил собеседник ФАН.

Стоит отметить, что, несмотря на заявленную турецкими властями приверженность к поддержанию мирных инициатив в Ливии, озвученную в ходе прошедшей 19 января берлинской международной конференции по урегулированию ливийского кризиса, Анкара продолжает сотрудничать с боевиками террористического ПНС. Ранее редакция Федерального агентства новостей в большом материале освещала факты продолжающихся поставок Турцией оружия и боевой техники для оккупационного режима Триполи, которые прямо нарушают эмбарго ООН от 2011 года.

Кроме того, помимо оружия и боеприпасов Анкара регулярно пополняет ряды террористических группировок, захвативших ливийскую столицу, за счет переброски джихадистов-наемников из сирийского Идлиба. Именно сирийские радикалы в настоящее время являются ключевым дестабилизирующим фактором в североафриканском государстве, поскольку они устраивают беспредел, пытая и похищая жителей Триполи, а также совершая вооруженные нападения и грабежи. Помимо прочего, эти боевики главаря ПНС Файеза Сарраджа зачастую требуют выкупы от родственников похищенных ими ливийских граждан, в том числе детей.