Фильм об африканской правозащитнице Натали Ямб снимут в России

Москва, 29 января. Граффити с портретом известного африканского общественного деятеля Натали Ямб появилось в Дакаре. Жители сенегальской столицы выразили поддержку Ямб после ее выдворения из Кот-д’Ивуара. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

В октябре 2019 года Ямб приняла участие в работе саммита и экономического форума Россия — Африка. Спустя неделю после форума исчезла посвященная активистке страница в Wikipedia, а возле ее офиса были установлены камеры видеонаблюдения.

Более того, Ямб выслали из Кот-д’Ивуара, где она жила и работала, в Швейцарию. В декабре прошлого года Ямб вновь посетила Россию, в рамках международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России» она рассказала о жутком неравенстве в Африке. Блог Ямб в России на французском языке собрал свыше 100 тысяч просмотров.

«Нам важно поддерживать тех, кто искренне хочет дружить с нашей страной, сотрудничает с нами и борется за права граждан своей страны», ― отметил Малькевич.

Глава ФЗНЦ рассказал, что сейчас в России снимается документальный фильм о деятельности африканской активистки. Граффити является очередным доказательством того, что Ямб стала культовой фигурой для Африки.