Российская ПРО сможет «обнулить» срочно модернизируемые «Томагавки» США

Пентагон в срочном порядке модернизирует свои крылатые ракеты «Томагавк». Однако эта модернизация не способна превратить американские ракеты в неуязвимые для российских комплексов ПРО.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

«Быстрее, чем мы ожидали…»

Во время национального симпозиума военно-морской ассоциации, проведенного на прошлой неделе в Арлингтоне, представитель командования ВМС США капитан Джон Ред объявил о начале реализации Пентагоном программы модернизации арсенала крылатых ракет семейства Tomahawk, имеющегося в распоряжении US Navy.

Новость об этом опубликовала на своем сайте крупнейшая независимая профессиональная ассоциация военно-морских экспертов США, известная под названием United States Naval Institute.

В своем выступлении Джон Ред пояснил, что речь идет о поэтапном апгрейде до уровня новейшей модификации Tomahawk Block V всех выпускающихся с 2004 года «Томагавков» модификации Block IV.

Собственно, в полном смысле слова, сенсацией сообщение Реда не стало. Например, о планируемой модернизации «Томагавков» еще в начале 2019 года известил своих читателей журнал Jane's Missiles & Rockets. Это же издание уточнило, что в ходе модернизации «Томагавки» получат защищенный от помех приемник GPS GR5 и новый модуль аппаратуры передачи данных Integrated Single Box Solution.

Что же до Tomahawk Block IV, то после передачи флоту к августу 2020 года последней партии из ста ранее заказанных ракет новые закупки «Томагавков» этой модификации американскими ВМС не планируются.

Словом, на полноценную сенсацию сообщение Реда не тянуло. Зато озвученная представителем командования ВМС США информация, что первые пять «Томагавков», доработанных на предприятии корпорации Raytheon, уже готовы к испытаниям, явно намекала: американцы очень торопятся...

Ред пояснил, что первоначально трансформации из Block IV в Block V подвергнутся 90 «Томагавков». В то же время разработанные в начале 1990-х годов и до сих пор имеющиеся на флотских складах крылатые ракеты Tomahawk Block III будут вскоре сняты с вооружения и утилизированы.

Выступая в Арлингтоне, офицер US Navy уточнил, что ракеты Tomahawk Block V планируется изготавливать в трех вариантах.

Tomahawk Block Va, она же Maritime Strike Tomahawk, будет представлять собой крылатую ракету морского базирования, оснащенную новой многоканальной системой наведения. Это даст ей возможность поражать надводные цели.

Tomahawk Block Vb сохранит свою специализацию ракеты морского базирования для поражения наземных целей, но получит новую боевую часть Joint Multiple Effects Warhead System, сочетающую многоцелевой взрыватель, кумулятивный предзаряд и проникающую боеголовку.

О деталях третьего варианта модернизации крылатой ракеты — Tomahawk Block Vc? — представитель командования ВМС США предпочел умолчать.

Когда в 2004 году US Navy начал вооружаться ракетами Tomahawk Block IV, американские адмиралы считали, что менять эту модификацию на что-то лучшее придется не ранее чем через 30 лет. Что же побудило Пентагон уже в начале 2019 года внезапно озаботиться апгрейдом своих «индейских топоров»?

На этот вопрос капитан Джон Ред ответил так:

«Технологии развиваются быстрее, чем мы ожидаем».

Что стоит за этой сдержанной и подчеркнуто лаконичной фразой представителя командования ВМС США?

Ракетная пастораль

С момента своего принятия на вооружение в 1983 году семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения, получивших название «Томагавк», использовалось во всех значительных военных конфликтах с участием США.

Обе войны в Персидском заливе, удары по боснийским сербам, бомбардировки Югославии, вторжение в Афганистан, интервенция в Ливию — в ходе этих конфликтов было выпущено более 2000 «Томагавков», которые показали себя вполне достойно.

Заметим, что пуски крылатых ракет осуществлялись кораблями и подводными лодками ВМС США, которые после отказа американцев от попыток подвесить «Томагавки» к бомбардировщикам и утилизации, в соответствие с условиями ДРСМД, «Томагавков» сухопутного базирования, получили «монополию» на владение «индейскими топорами».

Как мы уже указали, карьера последних развивалась более чем успешно: очередным доказательством тому стало принятие на вооружение американским флотом Tomahawk Block IV, дебютировавших в Ливии.

Эта ракетная пастораль продолжалась до того момента, когда президент США Дональд Трамп решил использовать «Томагавки» для ударов по объектам на территории Сирии…

Сделаем маленькое отступление.

Советское военное командование трезво оценивало те угрозы для обороноспособности СССР, которые неизбежно должны были возникнуть после принятия американцами на вооружение «индейских топоров». Поэтому первые прототипы «Томагавков» еще только проходили испытания, а в Советском Союзе уже стартовали программы как создания аналогов американских крылатых ракет, так и разработки средств борьбы с ними.

Первое направление работы отечественного ОПК последовательно привело к принятию на вооружение ракетного комплекса морского базирования С-10 «Гранат», семейства крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатой ракеты наземного базирования Р-500 комплекса «Искандер-К».

Второе направление породило тенденцию к «затачиванию» под задачи противодействия американским крылатым ракетам отечественных комплексов РЭБ и ПВО. Успешное использование Штатами своих «Томагавков» в локальных конфликтах конца XX — начала XXI века лишь подхлестывало усилия сначала советских, а позже и российских инженеров, ковавших отечественный противоракетный щит.

Его современные элементы американцы представляли весьма смутно — ведь ни Ирак, ни Югославия, ни Афганистан, ни Ливия не располагали комплексами вооружения, способными эффективно бороться с «Томагавками». Поэтому результативность обстрелов «индейскими топорами» территории САР, на которой, пусть и в ограниченном масштабе (РЛС, комплексы РЭБ, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», единый контур управления в системе ПВО и так далее), но все же были развернуты современные российские средства противоракетной обороны, явились для Пентагона неприятным откровением…

Сирийское фиаско США

7 апреля 2017 года из акватории Средиземного моря два эсминца ВМФ США выпустили по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» 60 «Томагавков». Результат оказался плачевным: по данным российской стороны, до базы долетели лишь 23 крылатые ракеты, которые не смогли причинить критического ущерба. Уже на следующий день после американской атаки авиабаза возобновила свою работу.

14 апреля 2018 года Соединенные Штаты, Франция и Великобритания нанесли серию ракетных ударов по объектам в Сирии. Для этого коалиция западных государств использовала 105 высокоточных крылатых ракет, из которых 66 являлись американскими «Томагавками». Результат: по данным российской стороны, свои цели смогли поразить менее трети американских, французских и британских ракет. Серьезного ущерба военной инфраструктуре САР нанести они не смогли.

Более того, 71 крылатая ракета из числа выпущенных по территории Сирии в тот день, включая большую часть «Томагавков», была перехвачена и уничтожена сирийскими средствами ПВО, чью работу координировали российские военные специалисты. Есть также основания полагать, что в успешном отражении ракетного удара западной коалиции далеко не последнюю роль сыграли российские средства радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Добавим, что после ракетного «побоища» 14 апреля 2018 года множество обломков узлов и агрегатов Tomahawk Block IV, а также минимум одна не взорвавшаяся крылатая ракета, были отправлены из Сирии на изучение в Россию.

Судя по всему, именно сирийское фиаско, дополненное принятием на вооружение в ВС РФ ракетных комплексов «Калибр» и «Искандер-К», по ряду характеристик своих ракет превосходящих ТТХ «Томагавков», как раз и стало отправной точкой для американского решения о срочной модернизации «индейских топоров».

События в Сирии продемонстрировали, что с «Томагавками», при надлежащей подготовке матчасти ПВО и обслуживающего ее личного состава, а также эффективном освещении воздушной обстановки, способны успешно бороться даже такие советские «старички», как ЗРК С-125 и С-200. Что уж говорить о принятом на вооружении в 2012 году ЗРПК «Панцирь-С1»!..

Заметим, что российские военные располагают множеством комплексов вооружения, которые еще не были задействованы при отражении атак «Томагавков», но, будучи примененными, способны создать эшелонированную и практически непроницаемую зону ПРО. К числу таких комплексов можно отнести, например, семейство ЗРК «Тор», исходно оптимизированное для уничтожения именно крылатых ракет противника.

Массированный удар высокоточными крылатыми ракетами «Томагавк» по-прежнему остается одним из «козырей» Пентагона. Но имеющийся в распоряжении Российской армии богатый арсенал современных средств борьбы с крылатыми ракетами значительно, если не полностью, снижает ценность «индейских топоров».

Задуманная американцами модернизация может улучшить такие характеристики «Томагавков», как точность, убойность и устойчивость к воздействию средств РЭБ. Однако эффективная площадь рассеивания и летные характеристики останутся на прежнем уровне. То есть российские комплексы ПРО сохранят возможность эффективно обнаруживать и уничтожать «Томагавки» даже после того, как эти крылатые ракеты пройдут модернизацию до уровня Block V.

В то же время возможности американцев по перехвату и уничтожению «Калибров» и Р-500 (а там еще на подходе — российские гиперзвуковые ракеты, но это для штатовских ПВО и ПРО вообще нокаут) куда скромнее, чем возможности ВС РФ по «обнулению» Tomahawk Block V.

Словом, «Томагавки» — это серьезно, но переоценивать их не стоит. У России есть, чем их сбивать, а также чем ударить в ответ.