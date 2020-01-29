Стюардессу «Уральских авиалиний» проверят из-за скандала с пассажиркой и ребенком

Москва, 29 января. Стюардессе «Уральских авиалиний» грозит служебное расследование из-за инцидента с ребенком на борту, сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел 26 января на борту самолета, который летел из Сочи в Москву. Семья из пяти человек возвращалась в столицу.

По предварительным данным, родственники получили места в разных концах самолета из-за сбоя при регистрации. Москвич и его 10-месячный сын оказались в бизнес-классе, а его супруга, свекровь и 10-летняя дочь — в эконом-классе.

Женщина пересела вперед, чтобы успокоить заплакавшего ребенка. Через какое-то время дочь попросилась к матери. Однако старший проводник потребовала, чтобы девочка оставалась на месте.

Она заявила, что билет в бизнес-классе на девочку не был оплачен. Москвичка отказалась пересаживать ребенка в хвост самолета. В ответ на это стюардесса составила акт нарушения прав авиакомпании и сообщила об этом правоохранителям.

В Москве всю семью доставили в полицию, пишет «Ридус». В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что проводится служебная проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Аэрофлота» не хотели пускать на борт пассажира с толстым котом. Этот инцидент вызвал большой интерес россиян к правилам перевозки животных авиатранспортом.