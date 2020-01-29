Власти Буркина-Фасо рассматривают возможность переговоров с местными бандформированиями

Буркина-Фасо, 29 января. Ситуация с увеличением количества нападений и ростом террористической деятельности в Буркина-Фасо не может быть разрешена исключительно военным путем — проблеме нужен политический подход, включая диалог с вооруженными преступными группировками.

В связи с ростом жертв среди гражданского населения партия экс-президента Блеза Компаоре призвала действующее правительство западноафриканской страны не исключать вариант дипломатического решения проблемы, несмотря на то, что переговоры придется вести с бандформированиями.

«Президент Блез Компаоре, который в свое время имел контакты с этими вооруженными группами, предложил свою помощь нынешним властям в Буркина-Фасо, которые его отвергли. В сложившейся ситуации необходимо учитывать переговоры — это может стать важным вкладом в борьбу с терроризмом», — заявил первый вице-президент Конгресса по вопросам демократии и прогресса (CDP) Ахилл Тапсоба.

Подобную политику пытаются в настоящее время проводить власти Мали в Бамако. Тема переговоров с вооруженными бандформированиями не запретная и даже открыто обсуждалась прошлым летом, однако, по мнению президента Патриотического движения спасения Августина Лоада, процесс будет сложным.

«Главная трудность в случае с Буркина-Фасо заключается в том, что мы не знаем, кто наши собеседники. В случае с Мали есть респонденты, а в нашей ситуации кроме обид, высказанных местным населением, нет претензий, которые позволили бы узнать, что именно представляют собой запросы, которые формулируются террористическими группами», — считает Августин Лоада.

До сегодняшнего дня правительство западноафриканской страны не предполагало диалога с вооруженными группировками, однако новая волна нападений на мирных жителей — на сей раз в деревне Сильгаджи в провинции Сум — заставила политиков пересмотреть свою политику. В пресс-релизе представитель правительства Буркина-Фасо назвал произошедшее на рынке Сильгаджи «варварским и трусливым поступком» (со стороны бандформирований. — Прим. ФАН). По разным источникам в результате нападений в Силгаджи погибло от 10 до 50 человек. После зачистки было похоронено 39 человек.

Ранее сообщалось о нападении на группу из четырех медиков в Награого. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Правительство страны призывает жителей таких небезопасных районов оставаться бдительными и избегать мест большого скопления людей, где чаще всего случаются теракты.