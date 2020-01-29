ЦБ РФ принял решение о санации «Севастопольского Морского банка»

Москва, 29 января. Центробанк Российской Федерации принял решение о финансовом оздоровлении «Севастопольского Морского банка». Об этом в среду сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский Морской банк», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

По информации регулятора, для поддержки функционирования кредитно-финансовой организации и повышения ее материальной стабильности Банком России совместно с Агентством по страхованию вкладов в качестве инвестора будет привлечен РНКБ Банк (ПАО), передает RT.

Уточняется, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения не предусмотрен.

Ранее Центробанк лишил лицензии Нижневолжский коммерческий банк.