Подписчики Бузовой заподозрили артистку в беременности из-за увеличившейся груди

Москва, 29 января. Пользователи социальных сетей обсуждают возможную беременность поп-певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Подписчики поставили такой «диагноз» артистке из-за ее увеличившейся груди.

Пользователи Сети обратили внимание на размер груди Бузовой, когда она отдыхала в Таиланде со своим новым возлюбленным блогером Давидом Манукяном.

На снимках, которые публиковала знаменитость в соцсетях, она была одета в легкие откровенные наряды. На кадрах фанаты Бузовой заметили не только увеличившуюся грудь, но и округлившийся живот.

Кроме того, на мысль о беременности наталкивали заявления самой Бузовой о том, что она не будет увеличивать грудь хирургическим путем.

Однако в окружении пары опровергли слухи о беременности певицы.

«Оля не беременна, они с Давой так далеко пока не заглядывают», — отметили их близкие.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как Бузова напугала своих поклонников странными пятнами на теле и лице. Фанаты заметили их на видео, которое певица выложила в Instagram во время отдыха в Таиланде. Однако выяснилось, что пятна образовались из-за неровного загара.

Телеведущая Алена Водонаева прокомментировала связь Бузовой и Манукяна, заявив, что их союз имеет признаки «пиар-романа». В частности, она указала на разницу в возрасте между возлюбленными и отметила недостаток у молодых людей напористости и мудрости.