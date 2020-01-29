ВСУ пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Донецк, 29 января. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. Об этом рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как уточнили в ведомстве, во вторник сообщалось о 13 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки. С 28 по 29 января количество нарушений со стороны украинской армии достигло пяти. ВСУ вели огонь из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

«Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 17 единиц», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что активность украинских силовиков в районе пилотного участка разведения сил и средств в Петровском усиливается. Информационные вбросы и участившиеся обстрелы говорят о том, что ВСУ планомерно готовятся к срыву процесса разведения сил.

В понедельник штаб так называемой ООС сообщил в СЦКК, что силы ДНР якобы зашли на позиции ВСУ на участке разведения №3 Петровское — Богдановка. При этом уточнялось, что военные ДНР открыли огонь в 250 метрах от видеокамеры ОБСЕ. В представительстве ДНР подчеркнули, что «на указанном расстоянии никогда не было позиций ВСУ», а любые передвижения на этой территории попали бы под камеру СММ ОБСЕ.

Кроме того, отмечается, что указанные украинской стороной координаты находятся на возвышенности и в прямой видимости ВСУ, которые в любой момент могли подавить огневую точку ДНР, «поэтому решиться на такой маневр могли разве что камикадзе». В СЦКК же обратили внимание на тот факт, что позиций ВСУ вовсе не может быть на указанном участке разведения, поскольку украинская сторона отчиталась о демонтаже своих фортификационных сооружений.

В донецком представительстве выразили мнение, что информационная атака украинской стороны ведет к срыву переговоров о разведении сил и средств в Донбассе.