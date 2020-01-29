Аналитик Шипилин отреагировал на слова Кравчука про «встречу» во Львове

Москва, 29 января. Политический аналитик Павел Шипилин, комментируя слова украинской стороны про «встречу» Гитлера и Сталина во Львове, заявил, что шансы на нормализацию отношений Москвы и Киева минимизируются.

«К сожалению, после слов Владимира Зеленского, после того как он солидаризировался с Польшей, мы столкнулись с тем, что с Украиной как с государством, пожалуй, невозможны никакие отношения. Зеленский лишил Украину каких бы то ни было перспектив на улучшение отношений с Россией», — обратил внимание политолог.

Шипилин обратил внимание на то, что такая историческая политика заводит любые отношения в тупик, по этой причине, в том числе, у Москвы обострились отношения с Варшавой. Он напомнил, что Польша стала инициатором пересмотра результатов Второй мировой войны, и Украина — членом этого «отвратительного лагеря», передает радио Sputnik.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы прошла во Львове в преддверии Второй мировой войны. Как заявил экс-глава украинского государства в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», это «задокументировано и не является для кого-либо тайной».

Впрочем, украинский политик не уточнил, из каких источников почерпнул эту информацию, пишет «Царьград».

Таким способом Кравчук попытался оправдать заявление шестого президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот, вслед за своим польским коллегой Анджеем Дудой, возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР и фашистскую Германию.

По словам Кравчука, Зеленский имел в виду, что война началась из-за договора между Москвой и Берлином, передает НСН.