Критик Соседов рассказал о «стабильно тяжелом» состоянии Заворотнюк

Москва, 29 января. Актриса ​​​​​​Анастасия Заворотнюк продолжает находиться в тяжелом состоянии, но ситуация стабильная. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

На фоне слухов о прекращении артисткой курса реабилитации Соседов поддержал близких Заворотнюк, которые не раскрывают подробностей лечения.

«То, что ее лечение максимально закрыто — это правильно, безусловно. Есть вещи частного порядка, которые являются тайной личности. А что показывать, чем хвастать?» — отметил критик.

При этом он пояснил, что сейчас ситуация стабилизировалась, и даже есть некоторый прогресс.

«Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо», — рассказал Соседов.

По словам критика, актриса не успела реализовать свой творческий потенциал.

«Заворотнюк гораздо глубже и мощнее, у нее очень хороший инструментарий актерских средств. Но ей не давали играть! Наверное, потому что время такое — не было подходящих сценариев», — считает критик.

Он также добавил, что в советское время карьера Заворотнюк могла бы сложиться успешнее.

О тяжелом состоянии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Родственники актрисы сознательно скрывают информацию о ее самочувствии и лечении. СМИ сообщали о том, что у артистки диагностирован рак головного мозга четвертой стадии.