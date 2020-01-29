Одиннадцать человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 29 января. Серьезное ДТП с участием автобуса произошло в Ростовской области, пострадали 11 человек.
Как сообщили в администрации Аксайского района, авария произошла на трассе М-4. Столкнулись автобус, легковой автомобиль и грузовик.
По последним данным, пострадали 11 человек, двое погибли. Семь человек срочно госпитализированы, остальным оказали помощь на месте происшествия, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что автобус со школьниками попал в аварию в Тверской области. Водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет.