Несколько человек задержали в Китае из-за распространения слухов о коронавирусе

Пекин, 29 января. Полицейские задержали нескольких человек в Китае по обвинению в распространении слухов о коронавирусе в Интернете.

Как передает издание «Синьхуа», один из задержанных был привлечен к уголовной ответственности. Он распространял ложную информацию о пневмонии в социальных сетях сетях в китайском Тяньцзинь.

Еще шестерых человек привлекли к административной ответственности, а с 34 жителями КНР провели профилактические разъяснительные беседы.

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце минувшего года. У больных высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость и кашель.

К настоящему моменту известно, что почти 9,5 тысячи человек заражены, около 150 погибли. Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал, что главными симптомами нового типа коронавируса являются кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке.

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым типом коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова назначена председателем штаба. Также в него вошли руководители Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Анна Попова и Сергей Данкверт, замминистра МВД Александр Горовой, глава МЧС Евгений Зиничев.

В настоящее время ученые разрабатывают вакцину от вируса. КНР передала России геном коронавируса. Об этом говорится в заявлении генерального консульства России в Гуанчжоу. Две страны приступили к созданию вакцины от коронавируса. Об этом пишет RT.