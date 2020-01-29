Пекин, 29 января. Китайская сторона передала России геном коронавируса. Об этом говорится в заявлении генерального консульства России в Гуанчжоу. Кроме того, Китай и Россия совместно приступили к созданию вакцины от коронавируса.

Во вторник дипломатическое представительство РФ в Шанхае также обратилось к россиянам, пребывающим на территории Китая с просьбой не паниковать из-за опасного вируса. Как уточнили дипломаты, на сегодняшний день нет никаких тревожных симптомов ни у одного россиянина.

Кроме того, прием российских граждан в консульстве не был ограничен.

Ранее Роспотребнадзор по поручению правительства РФ подготовил пакет мер по недопущению распространения нового коронавируса в России. Роспотребнадзор рекомендует гражданам России тщательно планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от визитов в город Ухань до стабилизации ситуации. Кроме того, рекомендуется не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, использовать специальные маски для защиты органов дыхания, чаще мыть руки, а при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения.

В среду стало известно, что масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года. В настоящее время в Китае подтверждено заражение коронавирусом 2019-nCoV 5974 человек, еще у 9,2 тысячи человек обнаружены симптомы заражения. Власти сообщают о 132 погибших и 104 излечившихся.

Из-за распространения коронавируса руководство США рассматривает возможность приостановки авиасообщения с КНР.