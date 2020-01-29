Конструктор Слугин рассказал об успешном применении «Панциря» против «джихад-мобилей»

Москва, 29 января. ​​​ Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» успешно применяется в борьбе с террористами в Сирии, отражает налеты беспилотных летательных аппаратов и обеспечивает безопасность при проведении массовых мероприятий. Более того, с помощью новейшего оружия российские военнослужащие обороняются от так называемых «джихад-мобилей». Об этом рассказал главный конструктор комплекса Валерий Слугин.

По словам инженера, в бою комплекс чаще поражает цели ракетами, но для обороны может применяться и пушка.

«Ближайшая зона для ракетного вооружения составляет порядка 1,5 км. Если что-то проскочило ближе, то эти цели уничтожаем уже пушками», — пояснил Слугин.

Он отметил, что пушка предназначена именно для самообороны и может защитить позиции от беспилотников и наземных средств поражения.

«Панцирь» может себя защитить, например, от БМП или «джихад-мобиля», и такое использование пушек было в Сирии, оно оказалось эффективным», — заявил конструктор.

Кроме того, Слугин рассказал о том, что на базе «Панциря» планируется создать средство поддержки, которое будет иметь еще больший боекомплект. Если боевая машина обладает 12 ракетами, то транспортно-заряжающую машину можно обеспечить 24 ракетами.

ЗРПК «Панцирь» был разработан в Конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова корпорации «Ростех».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о поражении комплексом более 100 беспилотников в Сирии и других регионах.