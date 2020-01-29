Экс-депутату Рады Черновол грозит тюрьма за проникновение в ГБР

Киев, 29 января. Бывшего депутата Рады Татьяну Черновол обвинили в хулиганстве за незаконное проникновение в здание Госбюро Украины. В отношении политика возбуждено уголовное дело. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

По версии следствия, Черновол незаконно проникла на территорию ГБР через забор с колючей проволокой, после чего зашла в зал, где проходил брифинг первого заместителя директора бюро Александра Бабикова, где он уверял журналистов, что никогда не защищал интересы экс-президента Виктора Януковича и не знаком с ним лично. Черновол попыталась запустить в Бабикова мобильный телефон, а когда ее удалили из зала, но в коридоре она с криком оказывала сопротивление сотруднику полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по статье о хулиганстве экс-депутату Рады грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в начале декабря минувшего года Черновол призывала украинцев выйти на Майдан. Обращение к согражданам она записала на видео. Для этого Черновол надела откровенное красное платье и взяла в руки автомат АК-47. Позируя с оружием в руках, Черновол заявила, что украинцам надо «бороться», однако с чем именно — не уточнила.