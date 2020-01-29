Пелагея и Телегин отметили вместе день рождения дочери в центре Москвы

Москва, 29 января. Российская певица Пелагея и нападающий московского ЦСКА Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры ради дня рождения дочери.

Во вторник, 28 января, девочке исполнилось три года. Артистка и спортсмен решили вместе отпраздновать это событие в ресторане в центре столицы. Хоккеист пришел с роскошным букетом, пишет «Газета Кемерова».

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. Звездная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни, через год после свадьбы у супругов родилась дочка Таисия.

Ранее нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Телегин опубликовал в своем Instagram-аккаунте заявление, в котором рассказал о причинах развода с эстрадной исполнительницей Пелагеей. По словам спортсмена, в расставании пары нет вины третьих лиц. Он отметил, что супруги просто не смогли сохранить семью, пишут «Известия».