Москва, 29 января. Британский активист-экстремал Льюис Пью назвал Россию уникальной страной, где зимнее плавание распространено, а школа спортсменов-моржей сильно развита.

Россия является единственной страной в мире, где «людей не надо как-то дополнительно привлекать к тому, чтобы плавать в холодной воде», заявил британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью. Он указала на тот факт, что именно в РФ одни из лучших пловцов в холодной воде в мире. Активист-экстремал похвалил россиян за сохранение традиции моржевания.

«Каждый год проходит чемпионат мира по зимнему плаванию. Половина участников там из России. У вас очень хорошие традиции плавания зимой», — заметил Пью в разговоре с РИА Новости.

Британский активист-экстремал указал на пользу зимнего плавания и порекомендовал заниматься им каждому, так как это в холодное время года «дает почувствовать себя живым, дает силы преодолеть жизненные взлеты и падения».

Председатель московского регионального отделения Федерации закаливания и зимнего плавания России Наталья Серая в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснила, почему люди занимаются зимним плаванием или моржеванием. Однако, как ответила собеседница, последний термин она редко использует. С точки зрения Натальи, слова «закаливание» и «зимнее плаванье» гораздо лучше отражают суть процесса. Она пояснила, что одни занимаются зимним плаванием ради спортивного интереса, а другие - для того, чтобы поправить здоровье.