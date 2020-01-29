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Почти половина россиян назвали рубль лучшей валютой для накоплений

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Почти половина россиян назвали рубль лучшей валютой для накоплений

Москва, 29 января. Почти половина россиян назвали рубль лучшей валютой для накоплений, что подтверждают результаты соцопроса, проведенного компанией Superjob.

46% россиян поддержали идею хранить сбережения в рублях, 22% проголосовали за доллар, 15% — за евро. Эксперты спросили респондентов, можно ли хранить часть сбережений в иностранной валюте.

Положительно ответили 45% опрошенных, они выбрали доллар. В пользу накоплений в евро высказались 43% респондентов. При этом за сбережения в рублях в 2015 году высказывались 53% россиян, годом ранее  — 71%.

Новостями из мира валютного рынка интересуется только четверть россиян. За колебаниям курса россияне пристально следили в 2014 году. Тогда изменения валютного курса интересовали 54% граждан.

Опрос проводился в 368 населенных пунктах с 26 по 28 января. В нем приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет.

Напомним, что в августе 2019 года Минэкономразвития РФ сделало прогноз на курс доллара до 2024 года. По данным министерства, курс доллара в 2021 году составит 66,2 рубля. Годом позднее американская валюта подорожает до 66,6 рубля.

Ранее сообщалось, что отказ россиян от курения поможет сэкономить более одного трлн рублей. Эти средства останутся в системе здравоохранения. Отмечается, что Россия ежегодно тратит на курильщиков 18,7 миллиарда долларов.

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