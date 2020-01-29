В Нур-Султане выпала трехмесячная норма осадков

Нур-Султан, 29 января. Трехмесячная норма осадков выпала в столице Казахстана, где из-за непогоды власти объявили режим чрезвычайной ситуации, об этом рассказала начальник управления краткосрочных прогнозов погоды Алуа Саханова.

Отмечается, что в понедельник в Нур-Султане из-за сильного ветра и метели власти объявили режим ЧС. К среде метель сменилась морозами. В населенном пункте отменены занятия для начальных классов из-за температуры ниже 24 градусов.

Как пишет РИА Новости, Саханова уточнила, что январь 2020 года отличился обильными снегопадами, метелями, ветрами, а также аномально высокой температурой. В Нур-Султане в первый месяц года наблюдается температура на шесть градусов выше обычного.

«Норма составляет минус 14 градусов. На сегодняшний день количество осадков составляет 50 миллиметров при норме 16 миллиметров. Уже выпала трехмесячная норма осадков. По сравнению с многолетними данными, такие обильные снегопады наблюдались 56 лет назад, в 1964 году», — подчеркнула Саханова.

Ранее руководитель финского Института аллергологии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен назвал опасность бесснежной зимы. По его словам, если снег так и не выпадет нынешней зимой, то летом не появятся комары, что сделает пребывание на природе более комфортным для человека, но создаст трудности для птиц — их кормовая база уменьшится. Как уточнил специалист, от бесснежной зимы не выиграет ни один из видов животных, насекомых или растений, привыкших к более суровым условиям. Но Сааринен не оставляет надежды, что снег еще выпадет. В пример он привел среднемноголетнюю статистику, данные которой свидетельствуют, что самый мощный снежный покров образуется в Финляндии в первую неделю марта.