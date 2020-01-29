Гаспарян назвал «бредятиной» фантазии Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о якобы «встрече» во Львове фюрера нацисткой Германии Адольфа Гитлера с руководителем СССР Иосифом Сталиным перед началом Второй мировой войны. Публицист и писатель Армен Гаспарян назвал это утверждение «бредом» и рассказал об истоках этой псевдоисторической фантазии.

Утверждение Кравчука о якобы имевшей место личной встрече Сталина с Гитлером прозвучало в эфире телеканала «Россия 1», где обсуждалось скандальное заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Советский Союз якобы наравне с фашисткой Германией несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Заявление Зеленского резко раскритиковали российские политики, историки и эксперты.

Однако Кравчук решил «защитить» Зеленского, использовав в качестве аргумента не имеющие никаких исторических подтверждений фантазии.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — утверждал Кравчук.

Писатель, историк и публицист Армен Гаспарян «оценил» псевдоисторические фантазии Кравчука в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Что касается «встречи» Сталина и Гитлера во Львове, то впервые это утверждение прозвучало в эпоху перестройки в 1988 году, — рассказал Гаспарян. — Разумеется, по реалиям того времени никакие документы не представлялись, а просто гражданам страны сказали — верьте и в это тоже. С тех пор прошло 32 года. Я, по минимальным прикидкам, за это время прочитал более трех тысяч книг о Второй мировой войне. Это как минимум. Включая фундаментальные исследования немцев по внешней политике и международному положению с 1939 по 1941 годы. И ни у кого — даже косвенного подтверждения этого перестроечного бреда эпохи (украинского советского писателя Виталия) Коротича (главного редактора знаменитого в перестройку журнала «Огонек». — Прим. ФАН) и его товарищей — я не встретил. Но тем не менее миф этот отличнейшим образом живет, гуляет, и теперь он был артикулирован первым президентом Украины господином Кравчуком».

По мнению Гаспаряна, из этого можно сделать несколько неутешительных выводов.

«Из этого, на мой взгляд, вытекают два обстоятельства. Первое. Либо господин Кравчук вообще ничего не читал за прошедшие 32 года, и тогда это, согласитесь, объясняет все, ну, по крайней мере, его интеллектуальные запросы. Либо он что-то читал, но его мозг уже ничего не усваивает. Не знаю, что хуже. И второе. Если в 2020 году основой для столь масштабных заявлений представителей украинских властей, пусть даже бывших, является невменяемая бредятина идиотов-агитаторов из ЦК КПСС (высший партийный орган в СССР. — Прим. ФАН), ну, тогда просто надо развести руками. Как говорится в украинской поговорке: «Кум, не трепыхаемся, идем ко дну». Потому что я не знаю, что с ними делать. Для меня это тупик. Потому что если мы исходим из модели, что человек — это существо разумное, то это опровержение тотальное. Ну, надо, наверно, с этим как-то свыкнуться и жить», — подвел итог Армен Гаспарян.

Во вторник, в ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский во время участия в мемориальных мероприятиях в бывшем концлагере в Освенциме вслед за польским президентом Анджеем Дудой, возложил на Советский Союз «вину» за начало Второй мировой войны. В своем скандальном выступлении Зеленский также не упомянул, что Освенцим освободила Советская армия.

Выступление Зеленского резко раскритиковали в России, а также в республиках Донбасса.