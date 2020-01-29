Конструктор Слугин объяснил, как Израиль смог ликвидировать один «Панцирь» в Сирии

Москва, 29 января. Израильская армия смогла ликвидировать в Сирии один из комплексов «Панцирь-С» правительственных войск Башара Асада из-за того, что машина вовремя не сменила позицию после отстрела боекомплекта. Об этом рассказал журналистам главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова (входит в государственную корпорацию Ростех) Валерий Слугин.

Конструктор объяснил, что «Панцирь» сирийских ВС успел поразить восемь целей, израсходовав весь боевой комплект, после чего расчет покинул комплекс ПВО и стоял рядом в ожидании транспортно-заряжающей машины.

«Нельзя было так делать — необходимо было сразу уводить боевую машину с позиции после отстрела боекомплекта, немедленно, тогда все было бы хорошо», — передает ТАСС слова Слугина.

Напомним, в мае 2018 года один из «Панцирей» сирийских сил ПВО был ликвидирован израильскими военными при помощи управляемой ракеты, по предположительным данным, противотанкового ракетного комплекса Spike.