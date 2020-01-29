Сирийская армия освобождает стратегические районы Идлиба — видео ФАН

Дамаск, 29 января. Сирийские силы окружили турецкий наблюдательный пункт в районе населенного пункта Сурман на юго-востоке провинции Идлиб после зачистки ряда населенных пунктов от незаконных вооруженных группировок. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийская армия при поддержке российской авиации участвует в ожесточенных столкновениях с террористической организацией «Тахрир аш-Шам», непосредственно связанной с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1, и другими террористическими группировками на юге и юго-востоке провинции Идлиб.

За последние несколько дней армии Дамаска удалось освободить десятки деревень и города Джарджаназ и Сурман. Турецкий наблюдательный пункт в Сурмане является вторым пунктом, взятым в кольцо сирийскими военными.

Недавний прогресс позволил сирийской правительственной армии освободить от джихадистов Маарет ан-Нуман, второму по величине городу провинции Идлиб. Этот город расположен на стратегически важной международной дороге М-5, которая связывает город Алеппо и сирийскую столицу Дамаск.

Накануне вечером САА освободила два восточных и западных города Нухия, а также город Аль-Бараса в юго-восточной части Идлиба. Это произошло в результате ожесточенного столкновения с боевиками террористических организаций в контексте возобновления военных операций в юго-восточной части провинции.

Напомним, что возобновление военных действий в провинции Идлиб произошло из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня боевиками. во время перемирия фиксировались постоянные попытки вооруженных группировок атаковать позиции сирийской армии.

Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии, действовавшие в восточной части Идлиба, в сотрудничестве с российскими военными предотвратили массированное нападение вооруженных террористических группировок на города Аль-Бараса и Абу-Дафна.

1 Организация запрещена на территории РФ.