Следователи нашли труп подозреваемого в убийстве ростовского депутата Алабушева

Ростов, 19 января. Сотрудники Следственного комитета России обнаружили тело подозреваемого в убийстве депутата и его жены под Ростовом-на-Дону. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, им оказался местный житель, который после совершения преступления свел счеты с жизнью.

«Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью», — говорится в заявлении СК РФ.

Следствие считает, что убийство было совершено по мотивам, связанным с личными неприязненными отношениями между подозреваемым и погибшим.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет принято решение процессуального характера. Председатель СК России Александр Патрушев направил в Ростовскую область криминалистов центрального аппарата ведомства.

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга были найдены мертвыми во вторник в собственной квартире в Зернограде. У обоих обнаружены черепно-мозговые травмы. Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщил Федеральному агентству новостей, что Алабушева или его супругу Ольгу убили задолго до того, как были обнаружены их тела.