«Панцири-С» сбили около 100 БПЛА за время боевого применения в Сирии и других регионах

Москва, 29 января. Российские комплексы «Панцирь-С» за все время своего боевого применения сбили примерно 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в разных уголках мира. Об этом сообщил в среду журналистам ведущий конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова Валерий Слугин.

«Около сотни, может, больше. Это с учетом Сирии и других регионов», — передает ТАСС слова Слугина.

Он также указал на то, что, к примеру, в Сирийской Арабской Республике функционируют две группировки «Панцирей»: на авиабазе «Хмеймим» и группировка, которая эксплуатируется правительственной армией САР.

Конструктор обратил внимание на то, что определенные сложности в Сирии представляла борьба с самодельными дронами террористов, которые регулярно использовали их для налетов на российскую авиабазу «Хмеймим».

Напомним, в конце 2019 года во время расширенной коллегии Министерства обороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал, что на отечественном истребителе Су-57 в Сирии были протестированы новые виды ракет и бомб.