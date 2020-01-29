Скабеева назвала слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина «дикой украинской мифологией»

Москва, 29 января. Первый президент Украины Леонид Кравчук, заявивший о встрече Сталина и Гитлера во Львове, очевидно, опирается на свежесочиненные архивы украинского Минобороны, заявила журналистка Ольга Скабеева.

Телеведущая с иронией предположила, что по этим же архивам «бравые солдаты УПА1 (запрещена в РФ) первыми открыли ворота Освенцима».

«Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю. И ведь именно по этим «документам» будут верстаться новые учебники истории. Печально все это», — написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, странное заявление Кравчука, на которое отреагировала Скабеева, первый президент Украины сделал после выступления нынешнего лидера страны Владимира Зеленского о том, что СССР (в равной степени с Германией) развязал Вторую мировую войну. По словам Кравчука, когда Зеленский говорил об ответственности Советского Союза, он имел в виду союз, который якобы был заключен Сталиным и Гитлером во Львове. И об этом, как уверяет, политик, даже есть некий документ.

«Мифология на Украине стала такая дикая, что даже мудрый Кравчук купился», — добавила Скабеева.

Ранее заявления Зеленского прокомментировал и российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, президент Украины просто перешел все границы подлости.

1 Организация запрещена на территории РФ.