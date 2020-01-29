Автобус со школьниками попал в ДТП в Тверской области

Тверь, 29 января. ДТП с участием школьного автобуса произошло в Тверской области, пострадавших нет, сообщили в ГИБДД по региону.

Авария произошла 29 января на 30-м км трассы Осташков – Волговерховье. По предварительный данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В автобусе находились 16 школьников и один взрослый. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Детей доставили в школу на другом автобусе, пишет МК.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 января в Московской области произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей, в котором пострадали 10 человек.