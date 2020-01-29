Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с китайским коронавирусом

Москва, 29 января. Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в конце прошлого года в Китае. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Вице-премьер Татьяна Голикова назначена председателем штаба. Также в него вошли руководители Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Анна Попова и Сергей Данкверт, замминистра МВД Александр Горовой, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко и гендиректор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Власти КНР сообщили о вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Почти 9,5 тысячи человек заражены, около 150 заболевших погибли.

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили о приостановке прямых полетов в несколько европейских стран до конца зимней навигации из-за распространения коронавируса. Ранее авиаперевозчик временно закрыл воздушное сообщение из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань.

Одна из медсестер, которая работает в Ухани, рассказала, что китайские врачи трудятся в больницах в подгузниках и бреются налысо, чтобы снизить риск заражения новым типом коронавируса. По ее словам, смены в больницах длятся от четырех до шести часов, однако поток пациентов не прекращается. Подгузники врачи используют для того, чтобы не тратить время на справление нужды, пояснила девушка.