Ветеранам Великой Отечественной войны в Якутии выплатят по 100 тыс. рублей ко Дню Победы

Якутск, 29 января. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны в Якутии получат ко Дню Победы по 100 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

Вдовы погибших в годы войны получат выплату в размере 30 тыс. рублей, уточняет местное информационное агентство YakutiaMedia. Такую же выплату получат награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками.

По 20 тыс. рублей власти выплатят вдовам умерших участников войны, ветераны тыла получат по 10 тыс. рублей, а дети Великой Отечественной войны — по 3 тыс. рублей. Уточняется, что если человек имеет право сразу на несколько выплат, то ему выплатят одну наибольшую из них.