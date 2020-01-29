«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Европу из-за коронавируса

Екатеринбург, 29 января. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает прямые полеты в несколько европейских стран до конца зимней навигации. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании в среду.

Отмечается, что полеты приостановлены на части маршрутов из-за распространения коронавируса. Ранее авиакомпания приостановила авиасообщение из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань.

Как пишет ТАСС, с 7 февраля приостанавливается сообщение с городами Сиань и Ордос из Екатеринбурга. Меры будут действовать до конца зимней навигации. Приостановка рейсов коснется направлений, на которых присутствует большое число организованных туристических групп из Китая: Екатеринбург — Париж, Екатеринбург — Мюнхен, Екатеринбург — Рим.

При этом пассажирам, купившим билеты в Европу, перевозчик предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Праге и Москве.

В среду стало известно, что масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года.

В настоящее время в Китае подтверждено заражение коронавирусом 2019-nCoV 5974 человек, еще у 9,2 тысячи человек обнаружены симптомы заражения. Власти сообщают о 132 погибших и 104 излечившихся.

Из-за распространения коронавируса руководство США рассматривает возможность приостановки авиасообщения с КНР, сообщила «Газета.ru». Осуществляющая большую часть перевозок по этому направлению авиакомпания United Airlines заявила об отмене десятков рейсов из-за «значительного снижения спроса».