Белорусские СМИ сообщили о задержаниях всех руководителей сахарных предприятий

Минск, 29 января. Белорусские журналисты сообщили о задержаниях руководителей ряда сахарных предприятий республики, но официального подтверждения этой информации в настоящее время нет. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.

По данным издания, якобы на борту воздушного судна, которое развернули прямо в небе над территорией Польши, были генеральный директор Жабинковского сахарного предприятия Виктор Миронов и директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович.

«КГБ не комментирует данную информацию», — заявили Sputnik в белорусском ведомстве.

Кроме того, на данном этапе нет официальных сведений от других правоохранительных инстанций, которые наделены полномочиями задерживать.

В пресс-службе авиационного перевозчика «Белавиа» не стали комментировать ситуацию. Белорусская сахарная компания (БСК) аналогично отказалась что-либо комментировать.

Напомним, в Белоруссии функционируют четыре сахарных предприятия. Располагающаяся в российской столице БСК сотрудничает с 40 дилерами и трейдерами в РФ. Ее создателями являются четыре крупнейших белорусских сахарных завода — Городейский сахарный комбинат, Скидельский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Жабинковский сахарный завод. На указанных фабриках Sputnik сообщили, что руководители отсутствуют на рабочих местах.

Ранее минский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН опроверг наличие политического подтекста в задержании директоров белорусских заводов.