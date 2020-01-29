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Сенатор Кутепов предложил расширить программу ипотеки для многодетных семей

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Сенатор Кутепов предложил расширить программу ипотеки для многодетных семей

Москва, 29 января. Программу ипотеки для многодетных семей предлагают расширить и применять субсидирование не только для квартир в новостройках, но и для жилья на вторичном рынке во всех регионах. Соответствующие предложения представлены в письме председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, которое направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В Совете Федерации неоднократно подчеркивали, что эффективность существующих мер поддержки в настоящее время недостаточна. Сенаторы предлагают их усовершенствовать, опираясь в данном случае на общественный запрос. Если проанализировать письма, направленные в адрес Совета Федерации в минувшем году, то можно сделать вывод, что доступность льготной ипотеки зависит не только от бюджетной обеспеченности регионов, но и от развитого первичного рынка жилья.

Сенатор Кутепов предложил расширить программу ипотеки для многодетных семей

Как отмечает «Парламентская газета», жители Чукотского автономного округа не могут участвовать в программе приобретения квартир по льготным ставкам. Это связано с тем, что на территории отсутствуют новостройки.                                                

«Предлагается рассмотреть возможность приобретения жилья в рамках данной программы для регионов Дальневосточного федерального округа на вторичном рынке жилья без оговорок на сельскую местность», — отметил сенатор Андрей Кутепов.                                                                                                                                               

В Забайкальском крае ситуация иная. Там необходимо на законодательном уровне внести изменения, согласно которым льготная ипотека для многодетных семей будет предоставляться на приобретение жилья на вторичном рынке у физических или юридических лиц. Кутепов считает, что необходимо распространить меры поддержки на жилье вторичного рынка для всех регионов России.

Сенатор Кутепов предложил расширить программу ипотеки для многодетных семей

Его поддержала заместитель председателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. Она подчеркнула, что в настоящее время население страны нуждается в расширении действий механизма льготной ипотеки. Депутат пояснила, что люди в регионах в некоторых случаях не могут воспользоваться существующими мерами государственной поддержки, так как под их действие не попадает вторичное жилье.                                                                                          

Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям в ДФО. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев позже пояснил, что одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство проживания в приобретенной квартире в течение определенного срока.                                                            

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