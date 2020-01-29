Сенатор Кутепов предложил расширить программу ипотеки для многодетных семей

Москва, 29 января. Программу ипотеки для многодетных семей предлагают расширить и применять субсидирование не только для квартир в новостройках, но и для жилья на вторичном рынке во всех регионах. Соответствующие предложения представлены в письме председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, которое направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В Совете Федерации неоднократно подчеркивали, что эффективность существующих мер поддержки в настоящее время недостаточна. Сенаторы предлагают их усовершенствовать, опираясь в данном случае на общественный запрос. Если проанализировать письма, направленные в адрес Совета Федерации в минувшем году, то можно сделать вывод, что доступность льготной ипотеки зависит не только от бюджетной обеспеченности регионов, но и от развитого первичного рынка жилья.

Как отмечает «Парламентская газета», жители Чукотского автономного округа не могут участвовать в программе приобретения квартир по льготным ставкам. Это связано с тем, что на территории отсутствуют новостройки.

«Предлагается рассмотреть возможность приобретения жилья в рамках данной программы для регионов Дальневосточного федерального округа на вторичном рынке жилья без оговорок на сельскую местность», — отметил сенатор Андрей Кутепов.

В Забайкальском крае ситуация иная. Там необходимо на законодательном уровне внести изменения, согласно которым льготная ипотека для многодетных семей будет предоставляться на приобретение жилья на вторичном рынке у физических или юридических лиц. Кутепов считает, что необходимо распространить меры поддержки на жилье вторичного рынка для всех регионов России.

Его поддержала заместитель председателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. Она подчеркнула, что в настоящее время население страны нуждается в расширении действий механизма льготной ипотеки. Депутат пояснила, что люди в регионах в некоторых случаях не могут воспользоваться существующими мерами государственной поддержки, так как под их действие не попадает вторичное жилье.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи ипотеки под 2% молодым семьям в ДФО. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев позже пояснил, что одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство проживания в приобретенной квартире в течение определенного срока.