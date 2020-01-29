В Крыму назвали «политическим демаршем» новые санкции Евросоюза

Севастополь, 29 января. Новые санкции в отношении Крыма являются всего лишь политической ширмой и говорят о смуте, которая царит в Европейском союзе (ЕС). Об этом сказал в среду журналистам вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Он указал на то, что ЕС, который всеми силами пытается показать свое единство, в действительности давно разобщен. Кроме того, Бобков назвал «политическим демаршем» очередные рестрикции, сообщает РИА Новости.

Политик обратил внимание на то, что антироссийские ограничения не несут никаких угроз.

«Европейские чиновники вынуждены принимать такие решения под давлением западных советчиков, без учета мнения своих граждан, чтобы их на какое-то время оставили в покое», — резюмировал вице-спикер.

Накануне Евросоюз добавил семерых россиян в новый санкционный список из-за выборов на полуострове в прошлом году. Рестрикции предполагают запрет на поездки в государства Евросоюза и замораживание денежных активов.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев до сегодняшнего дня считает полуостров украинской территорией, сообщала «Газета.Ru».

Ранее политолог Евгений Сатановский объяснял, как и почему Крым снова стал российским регионом. По его словам, указывал Infox.ru, регион никто не бомбит и не обстреливает, потому что он является частью РФ.