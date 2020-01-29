В Кемерово взрослый и ребенок попали в больницу с подозрением на коронавирус



Кемерово, 29 января. Один взрослый и один ребенок, прилетевшие в Кемерово из китайского Хайнаня, были срочно доставлены в в инфекционную больницу прямо из аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.

У обоих наблюдались респираторные симптомы (кашель, одышка, першение в горле). Врачи взяли у них все необходимые анализы для уточнения диагноза. В департаменте подчеркнули, что в регионе усилен санитарно-карантинный контроль для недопущения распространения коронавируса особенно в аэропортах в Кемерово и Новокузнецке. Все пассажиры, пребывающими международными рейсами из стран Юго-Восточной Азии, проходят бесконтактную термометрию. Те, у кого повышена температура и есть респираторные симптомы госпитализируют в инфекционные стационары для дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в конце минувшего года в китайском городе Ухань. 31 декабря власти КНР проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения.

Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, в Китае жертвами пневмонии, вызванной этим вирусом, стали 132 человека, число заболевших достигло 5 тыс. 974 человек, 132 скончались.

Случаи заражения были зафиксированы также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии. Сообщалось и о заболевших в США, Канаде, Франции, Германии и Австралии.