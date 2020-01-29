Facebook заявил, что получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

Москва, 29 января. Компания Facebook сообщила, что получает информацию о пользователях социальной сети, в том числе, от сторонних сайтов. Об этом говорится на сайте компании.

В социальной сети появилась функция «Действия вне Facebook», которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов. Как объяснили специалисты, действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают о взаимодействиях пользователей, например об использовании приложений каких-либо организаций или о посещении их сайтов.

«Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook», — подчеркнули в социальной сети.

Ранее СМИ уличили компанию Facebook в использовании персональных данных пользователей в своих целях: для борьбы с конкурентами и помощи партнерам. Также Facebook признался, что допустил онлайн-трансляцию массового убийства в Новой Зеландии. Брентон Таррант, подозреваемый в нападении на мечети в Новой Зеландии, в течение 17 минут вел прямую трансляцию преступления в Facebook. 15 марта 2019 года в двух мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия) произошла стрельба. Жертвами нападения стали 50 человек.

Напомним также, что Facebook неоднократно уличали в блокировке российских СМИ, которые никак не нарушали правила общения в социальной сети. Так, например, блокировке подвергались аккаунты Федерального агентства новостей, «Невских новостей», New Inform, а также проект телеканала RT.