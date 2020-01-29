Росконтроль рассказал о результатах проверки томатной пасты

Москва, 29 января. Специалисты Росконтроля проверили томатную пасту в российских магазинах и нашли нарушения у производителей. Об этом сообщается в среду на сайте организации.

Всего эксперты проверили томатную пасту пяти марок: «Кормилица», «Семейные секреты», Clever, «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров». В результате они определили, что последние три образца соответствуют требованиям безопасности. Так, в продукции «Семейные секреты» эксперты выявили наличие загустителя, не прописанного в составе. Помимо этого, производитель в маркировке предоставил неверные данные об уровне соли в продукте.

Также сотрудники Росконтроля проверили все образцы на содержание консервантов. В составе пасты «Семейные секреты» они не указаны, хотя исследование выявило их наличие в продукте. В пасте «Кормилица» консерванты указаны в составе, но общее число превышает максимально допустимый уровень в полтора раза. В томатной пасте «Главпродукт», «Ящик астраханских помидоров» и Clever консерванты не зафиксированы.

По окончании исследования томатная паста «Семейные секреты» и «Кормилица» попали в черный перечень.