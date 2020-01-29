Москва, 29 января. Политолог Владимир Корнилов уличил лидеров Украины и Польши Анджея Дуды и Владимира Зеленского в двоемыслии о Второй мировой войне и освобождении Освенцима. Он раскритиковал заявления президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского на мероприятии, которое было посвящено освобождению Освенцима советскими солдатами 27 января 1945 года.

Он уточнил, что оба политика в своих докладах говорили о «вине» СССР в начале Второй мировой войны и утаили роль Красной армии в освобождении концлагеря и его узников. Зеленский и Дуда уточнили, что в освобождении Овенцима была велика роль 100-й Львовской стрелковой дивизии Украинского фронта.

Как пишет «Экономика сегодня», политолог объяснил, «что такое Львовская стрелковая дивизия». Корнилов рассказал Зеленскому, кто на самом деле освободил Освенцим.

«100-я стрелковая дивизия, получившая потом за освобождение Львова почетное название Львовской, была сформирована в июле 1942 года из выходцев Архангельской, Вологодской областей и АССР Коми. Именно поэтому в Архангельске сейчас названа улица в ее честь. А во Львове сейчас улицы названы в честь тех, кто стрелял в спину этой дивизии», — подчеркнул эксперт.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. В документе утверждается, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Парламентарии также считают, что после заключения «позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

Глава государства напомнил о важности передать последующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, а также о колоссальных потерях, которые понесли народы России и Израиля в результате преступлений, которые были совершены нацистами. Президент России неоднократно заявлял о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что позиции Москвы и Тель-Авива в этом вопросе едины. Путин добавил, что Россия и Израиль должны противодействовать разрастанию антисемитизма и ксенофобии в современном мире.