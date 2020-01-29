Около 120 граждан РФ находятся в закрытом на карантин городе Ухань

Пекин, 29 января. В китайской провинции Хубэй, где на данный момент зафиксировано наиболее количество заразившихся коронавирусом, находится 177 граждан России. Из них 120 проживают в городе Ухань, сообщили в посольстве РФ в Китае.

В диппредставительстве отмечают, что со всеми согражданами установлена связь. По словам российских студентов, учащихся в Ухани, в городе нет паники, продуктов в магазинах достаточно, а учебные заведения обеспечивают всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, сообщает ТАСС.

Напомним, в настоящее время российские вокзалы и аэропорты усиливают меры безопасности для предотвращения распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Дезинфицируются пассажирские поезда и вокзальные помещения, сообщает «Газета.ru».