Мужчина зарезал беременную девушку в подъезде дома в Новосибирске

Новосибирск, 29 января. Беременную женщину зарезали в подъезде дома в Новосибирске, по подозрению в убийстве сотрудники полиции в Омске задержали ее приятеля. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления МВД по Новосибирской области.

Согласно данным областного ведомства, в прошедший понедельник в полицию поступило сообщение о том, в подъезде дома по улице Кирова в Новосибирске неизвестный злоумышленник ударил женщину ножом и скрылся. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, врачи боролись за ее жизнь, но она скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что после убийства подозреваемый уехал в Омск, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков, сообщает телеканал «360».

Управление Следственного комитета по Новосибирской области сообщает, что по факту заведено уголовное дело по статье об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Санкция этой статьи предусматривает заключение под стражу на срок от восьми до 20 лет.

Мотивы преступления на данный момент неизвестны.