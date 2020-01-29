МИД РФ разрабатывает проект по выдаче туристических виз на полгода

Москва, 29 января. Министерство иностранных дел России по поручению кабинета министров разрабатывает законопроект по увеличению сроков пребывания иностранных граждан с туристической визой на территории РФ до шести месяцев. Об этом рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили дипломаты, разрабатываются поправки в статью 25.6 федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». По данным газеты «Известия», в России хотят упростить получение иностранцами туристических виз, оформить которые можно будет на основании подтверждения «о бронировании средства размещения».

Ранее стало известно, что в Крыму готовятся к увеличению турпотока до 10 миллионов человек в год. Доходы Республики Крым за счет привлечения туристов составили 3,2 миллиарда рублей, рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Эта сумма практически в два раза превышает показатель 2014 года.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что в действительности Крым заработал гораздо больше. По словам законодателя, необходимо бороться с предпринимателями, которые не желают регистрировать свой бизнес. Если вывести их из тени, казна региона заметно возрастет.

Кроме того, депутат Госсовета выразил уверенность, что количество доходов, пополняющих казну Республики Крым, будет лишь расти.