Москва, 29 января. Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, чьи поклонники были обеспокоены ее «исчезновением», нашлась. Подписчики Бони забили тревогу после того, как девушка улетела в Перу, а затем удалила свою страницу в социальной сети.

Снимки Бони нашли в Instagram-сторис шамана Омара Ахмадзаи. На фотографиях она позирует в джунглях с шаманом и еще двумя женщинами. В подписи к изображению говорится: «В целости и сохранности».

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь после своего «исчезновения» в Перу. Боня появилась на фотографиях с подругой — телеведущей Хофит Голан. Последняя опубликовала в соцсети ролик, на котором запечатлена Боня.

«Я здесь! Все хорошо! Все супер! Меня потеряли, напридумывали историй, что меня в Перу съели каннибалы! Кто позарится на мои кости», — говорит она.

Ранее Виктория Боня ответила фанатам, уличившим ее в «чрезмерной любви к фотошопу». Боня опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в русском ресторане в Лондоне. На снимке она одета в кожаную мини-юбку и красный жакет, а позади видно широкое зеркало. Именно в нем подписчики разглядели, что рука и предплечье Бони сильно отличаются и выглядят неестественно.

Кроме того, расстроенные поклонники заявили, что телеведущая, которая пропагандирует красоту, естественность и спорт, не только уменьшила толщину руки, но и попробовала скрыть свой возраст, отредактировав кожу.

Позже Виктория Боня ответила в комментариях, что ее года — ее богатство.

Также бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня объяснила, почему телеведущая Ксения Собчак организовала травлю против нее. По мнению светской львицы, журналистка завидует привлекательным женщинам.