Центробанк России планирует ужесточить контроль за биометрией

Москва, 29 января. Центробанк России собирается контролировать безопасность всех биометрических данных клиентов, которые хранятся в финансово-кредитных учреждениях.

«Защищенность персональных данных россиян, собираемых во внутренние системы банков, должна быть адекватна появляющимся рискам», — следует из сообщения регулятора.

Кроме того, в ЦБ России указали на то, что подмена биометрической информации при сборе и передаче внутри кредитного учреждения, удаление персональных сведений и их компрометация представляют большую угрозу для клиентов, пишут «Известия».

По этим причинам, отмечает издание, регулятор внес изменения в законопроект о биометрии и предлагает предъявить банкам аналогичные требования к хранению персональной информации, как и у Единой биометрической системы (ЕБС).

В ноябре прошлого года стало известно, что российские банки могут ввести удаленную идентификацию в программы лояльности и уменьшить ставки по займам, выданным при помощи биометрии, отмечала «Газета.ru».