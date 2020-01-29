Трамп представил «сделку века» по Ближнему Востоку. События дня. ФАН-ТВ

Трамп представил «сделку века» по Ближнему Востоку «Сделка века» по Ближнему Востоку. Такой громогласный проект обнародовал президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили палестино-израильский конфликт и приняли план, который якобы сможет решить проблему. В частности, лидеры выступили за четкое определение границ и взаимное признание конфликтующих государств. Центральным в «сделке века» становится Иерусалим: согласно новому документу, он должен быть столицей Израиля, но часть восточных районов города признают за Палестиной. Впрочем, это уже вызвало скептические оценки. Например, о том, что план поможет США узаконить оккупацию палестинских территорий Израилем. К тому же, стоит ли говорить, что свой диалог Трамп и Нетаньяху ведут без какого-либо участия самой Палестины. Кстати, ее лидер Махмуд Аббас «сделку века» в ее нынешнем варианте уже отверг.

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Скандал о возможном лишении прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), кажется, не получит развития. Вице-спикер нашей Госдумы Петр Толстой избран еще и вице-спикером ПАСЕ, его кандидатуру поддержали большинством голосов ассамблеи. Напомним, что полноправно Россия участвует в ней с прошлого года. После воссоединения с Крымом в 2014-м страна потеряла в этой европейской структуре право голоса и другие полномочия, но позже восстановила их. Это вызвало бурные протесты ряда противников, особенно украинской делегации, которая требовала вновь урезать Москву в правах. За последнюю неделю полномочия России вновь оспорили представители Латвии и Литвы, но пока что безуспешно.

Китайским коронавирусом заразились почти 6000 человек А власти Китая обновили сводку о зараженных новым коронавирусом. Так, за последние сутки их число достигло уже 5974. При этом 132 человека погибли. По своим масштабам эпидемия уже превзошла вспышку атипичной пневмонии начала 2000-х, которая наблюдалась все в том же Китае. Напомним, что новый вирус, появившийся в городе Ухань, зафиксирован уже более чем в 10 странах. Впрочем, за пределами Поднебесной общее количество зараженных пока не достигло и сотни. Наших сограждан этот недуг пока не коснулся, однако Ростуризм уже заявил о планах вернуть домой всех российских организованных туристов из Китая. Это должно произойти до 4 февраля.