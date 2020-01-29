Инфекционист Чуланов прокомментировал вероятность появления коронавируса в РФ

Москва, 29 января. Новый коронавирус может появиться на территории России в середине предстоящего месяца. Вероятный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов.

По данным издания «Фармацевтический вестник», эксперт оценил риск появления китайского заболевания в РФ как высокий. Он обратил внимание на то, что обусловлено несколькими факторами, во-первых, передачей вируса воздушно-капельным путем, во-вторых, высокой скоростью распространения болезни, пишет «Газета Кемерова».

Чуланов также указал на возникновение новых случаев заражения в китайских провинциях на границе с Россией и на появление вируса в 16 государствах, сообщает «ФедералПресс».

По последним данным, число жертв коронавируса превысило 100 человек. В общей сложности заражены 4677 человек. Случаи заражения также зафиксированы в США, Таиланде, Гонконге, Германии и других странах.

Как передавал RT, накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение направить в КНР международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением 2019-nCoV. Одной из задач специалистов является получение новых знаний о вспышке вируса.