Андрейченко пожаловалась на критику из-за истории с «исчезновением» в Мексике

Мехико, 29 января. Заслуженная артистка РСФСР, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пожаловалась на негативную реакцию и критику пользователей соцсетей на ее «исчезновение» в Мексике. Соответствующе обращение актриса опубликовала в соцсети Instagram.

Об исчезновении Андрейченко ранее сообщил ее представитель Ян Трунцев. Он заявил, что 25 января артистка побывала в гостях у подруги в Канкуне и села за руль, чтобы отправиться домой. С тех пор Андрейченко перестала выходить на связь. Позднее автомобиль актрисы обнаружили в гараже ее дома.

Вскоре после «исчезновения» артистка опубликовала в Instagram видеообращение, в котором сообщила, что решила «набраться сил», выключила телефон и отправилась на несколько дней в «специальное поселение в джунглях».

В новом обращении Андрейченко раскритиковала оставлявших негативные комментарии пользователей.

«Я вам честно хочу сказать — я в таком шоке. У меня такое чувство, что вы все больны, вы все превратились в зомби?» — спросила Андрейченко.

Актриса попросила не заходить на ее страницу в Instagram, отметив, что она «человек духа». Андрейченко подчеркнула, что «ни перед кем не отчитывается» и может отключить свой телефон при желании.

«Честно говоря, абсолютно не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, даже не разобравшись, в чем дело», — отметила артистка.

Наталья Андрейченко известна широкой аудитории по ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман» и «Сибириада». Актриса уже более 10 лет живет в Мексике.