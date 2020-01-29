National Interest предупредило, что нападения на солдат США могут стать «смертоноснее»

Вашингтон, 29 января. Аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в статье для издания The National Interest предупредил, что нападения на американские войска, которые располагаются в Сирии и Ираке, могут стать более регулярными, «изощренными» и «смертоносными». Причиной тому, по его мнению, может стать рост антиамериканских настроений на Ближнем Востоке.

По мнению Дэвиса, в настоящее время в Ираке и Сирии развивается движение различных групп, радикально настроенных против присутствия США и грозящих новой атакой в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Ракетный удар Тегерана, произведенный по двум американским базам, был совершен так, чтобы «сохранить лицо» и благодаря тому, что в результате него не погиб ни один солдат, опасной ситуации удалось избежать. Однако повторение подобного сценария может привести к полномасштабной войне, пишут РИА Новости со ссылкой на аналитика.

Дэниэл Дэвис резюмирует – США должны вывести войска из Ирака и Сирии, поскольку обязанностью государства является защита и обеспечение безопасности своих граждан.

Стоит отметить, что иракский парламент в начале января проголосовал за вывод иностранной силы из страны после убийства Сулеймани. Он погиб в ходе спецоперации США в ночь на 3 января у аэропорта Багдада. Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Американский президент Дональд Трамп одобрил проведение атаки, соответствующее решение он принял без согласования с Конгрессом США.

Иран спустя некоторое время после атаки американцев выпустил ракеты по двум военным объектам США в Ираке, по последним данным пострадали около 50 военнослужащих.

Многие эксперты и политологи назвали убийство Сулеймани терактом и призвали Вашингтон уйти с территории Ближнего Востока. Так, военный эксперт Андрей Кошкин подчеркнул, что США ведут бесчеловечную политику в регионе.