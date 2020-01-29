Телеканал «Звезда» опубликовал видео полетов Су-35С в Карелии

Петрозаводск, 29 января. Телевизионный канал «Звезда» показал на видео полеты истребителей Су-35С одного из соединений Западного военного округа (ЗВО) в Карелии.

На ролике запечатлена подготовка боевых машин к полетам, а также сам процесс взлета. Новые истребители поступили на вооружение в ЗВО Карелии в конце прошлого года.

Су-35С — многоцелевой истребитель поколения 4++. Боевая машина может применять все модернизированное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух», а также «воздух-земля».