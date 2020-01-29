Пентагон сообщил о 50 пострадавших в результате обстрела военной базы США

Вашингтон, 29 января. В результате обстрела военной базы «Айн аль-Асад», где располагается военный контингент США, пострадало 50 американских солдат. Такие цифры привел представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

«У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. На сегодняшний день черепно-мозговые травмы получили 50 военнослужащих США», – цитирует РИА Новости Кэмпбелла.

Отмечается, что на сегодняшний день 31 человек получил медицинскую помощь в Ираке и уже вернулись к службе. 18 солдат были эвакуированы для лечения в Германию.

Напомним, после удара Ирана по расположенной на территории Ирака американской военной базе «Айн аль-Асад» США скрывают жертвы среди солдат, выдавая их за небоевые потери.

Обострение на Ближнем Востоке было вызвано гибелью генерала Касема Сулеймани. Военачальник был убит по личному приказу президента США Дональда Трампа.