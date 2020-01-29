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Пентагон сообщил о 50 пострадавших в результате обстрела военной базы США

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Пентагон сообщил о 50 пострадавших в результате обстрела военной базы США

Вашингтон, 29 января. В результате обстрела военной базы «Айн аль-Асад», где располагается военный контингент США, пострадало 50 американских солдат. Такие цифры привел представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.

«У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы. На сегодняшний день черепно-мозговые травмы получили 50 военнослужащих США», – цитирует РИА Новости Кэмпбелла.

Отмечается, что на сегодняшний день 31 человек получил медицинскую помощь в Ираке и уже вернулись к службе. 18 солдат были эвакуированы для лечения в Германию.

Напомним, после удара Ирана по расположенной на территории Ирака американской военной базе «Айн аль-Асад» США скрывают жертвы среди солдат, выдавая их за небоевые потери.

Обострение на Ближнем Востоке было вызвано гибелью генерала Касема Сулеймани. Военачальник был убит по личному приказу президента США Дональда Трампа.

Пентагон сообщил о 50 пострадавших в результате обстрела военной базы США

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