Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных в Китае

Пекин, 29 января. Масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

В настоящее время в Китае подтверждено заражение коронавирусом 2019-nCoV 5 974 человек, еще у 9,2 тыс. человек обнаружены симптомы заражения. Власти сообщают о 132 погибших и 104 излечившихся.

Из-за распространения коронавируса руководство США рассматривает возможность приостановки авиасообщения с КНР, сообщила «Газета.ру». Осуществляющая большую часть перевозок по этому направлению авиакомпания United Airlines заявила об отмене десятков рейсов из-за «значительного снижения спроса».

Атипичную пневмонию (тяжелый острый респираторный синдром, SARS) в КНР впервые зарегистрировали осенью 2002 года. Последний случай заболевания пришелся на июнь 2003 года. Согласно информации ВОЗ, на территории материкового Китая всего было выявлено 5327 случаев заражения, 349 человек погибли. В 30 странах в общей сложности заболели около 8,5 тысячи человек, свыше 900 погибли.